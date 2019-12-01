Сумские пляжницы победили дома 14-16 февраля в Сумах проходил второй тур зимнего чемпионат Украины по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет.

Игры проходили в созданном в прошлом году Центре пляжного волейбола СумГУ. В соревнованиях приняли участие 24 пары, среди них три сумские.

Две сумские пары дошли до финала, где разыграли первое и второе место. «Золото» досталось Екатерине Удовенко и Елизавете Тарасенко, «серебро» - Кристине Ермоченко и Таисии Кальченко. Еще одна сумская команда Дарья Зима / Екатерина Сидоренко стала пятой.