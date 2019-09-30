Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28203

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

13-16 февраля в Броварах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди юношей и юниоров.

Воспитанники Сумской областной ДЮСШ единоборств и ГДЮСШ «Колос» среди юниоров и юношей заняли следующие места:

1 место - Сенецкий Дмитрий, 71 кг, фулл-контакт;

1 место - Бераиа Демур, 57 кг, фулл-контакт;

2 место - Москаленко Тимур, 91 кг, лоу-кик;

2 место - Каплун Даниил, 81 кг, фулл-контакт;

2 место - Бобыр Максим, 63,5 кг, фулл-контакт;

3 место - Кисиль Матвей, 54 кг, фулл-контакт;

3 место - Новак Иван, 42 кг, фулл-контакт;

3 место - Хорошун Владислав, 63,5 кг, фулл-контакт;

Спортсменов подготовил Заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич.

2 место - Приходченко Назар, + 46 кг, фулл-контакт;

3 место - Стадник Виталий, 40 кг, фулл-контакт;

Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Кривопишин Виталий Анатольевич.

Спорт Кикбоксинг

По тематике

Сумские студенты - победители Кубка Украины по кикбоксингу
26.12.2019 13:05

Сумские студенты - победители Кубка Украины по кикбоксингу

21-22 декабря в Киеве прошел открытый Кубок Украины по кикбоксингу WKA....

Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины
20.11.2019 08:56

Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины

На выходных в Ровно кубок Украины по кикбоксингу WAKO среди детей, юношей и юниоров....

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира
06.11.2019 09:03

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

Чемпионат мира по кикбоксингу проходил в г. Марина Ди Каррара (Италия) с 31 октября по 3 ноября....

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира
22.10.2019 15:54

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

Сумчане стали чемпионами мира по кикбоксингу ISKA, который завершился в г. Корк (Ирландия)....

Сумские кикбоксеры с медалями
30.09.2019 11:58

Сумские кикбоксеры с медалями

С 26 по 29 сентября проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых и Чемпионат Украины среди студентов и юниоров....

view counter

Статьи

Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.