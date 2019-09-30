Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

Воспитанники Сумской областной ДЮСШ единоборств и ГДЮСШ «Колос» среди юниоров и юношей заняли следующие места:
1 место - Сенецкий Дмитрий, 71 кг, фулл-контакт;
1 место - Бераиа Демур, 57 кг, фулл-контакт;
2 место - Москаленко Тимур, 91 кг, лоу-кик;
2 место - Каплун Даниил, 81 кг, фулл-контакт;
2 место - Бобыр Максим, 63,5 кг, фулл-контакт;
3 место - Кисиль Матвей, 54 кг, фулл-контакт;
3 место - Новак Иван, 42 кг, фулл-контакт;
3 место - Хорошун Владислав, 63,5 кг, фулл-контакт;
Спортсменов подготовил Заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич.
2 место - Приходченко Назар, + 46 кг, фулл-контакт;
3 место - Стадник Виталий, 40 кг, фулл-контакт;
Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Кривопишин Виталий Анатольевич.
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