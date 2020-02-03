Сумские дискоболы с медалями чемпионата Украины 14-16 февраля в Мукачево проходил зимний чемпионат Украины по легкоатлетическим метаниям.

Сумские дискоболы завоевали 4 медали. «Серебро» на счету Ивана Поваляшко среди мужчин – 51,64 м. «Бронза» у Валентины Авраменко среди девушек до 18 лет – 36,40 м, Александры Лещенко среди женщин – 30,56 м и Дмитрия Олексенко среди мужчин – 50,34 м.

Четвертое место у 15-летней Карины Басанец, пятое – у Егора Филенко.

Кроме того, чемпионом по метанию копья среди юношей до 18 лет стал воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Артур Фельфнер, выступающий за Киевщину.

В общекомандном зачете сумская команда заняла девятое место.