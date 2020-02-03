Сумские футзалисты проиграли чемпиону

На паркете спорткомплекса СумГПу им. А.С. Макаренко «FoodCentre-СумДУ» принимал действующего чемпиона и лидера херсонский «Продэксим».
Сумчане открыли счет уже на 3-й минуте благодаря голу Дениса Зеленкевича. Однако дальше забивали только гости: Михаил Зварич на 9-й, Петр Шотурма на 29-й и Михаил Воланюк на 30-й минутах.
В итоге 1:3, - поражение, отдалившее сумчан от финальной шестерки.
Остальные матчи тура:
«ИнБев» (Житомир) - «Ураган» (Ивано-Франковск) 5:3
«Энергия» (Львов) – «Сокол» (Хмельницкий) 5:3
«Кардинал-Ривне» (Ривне) – «Эпицентр К - Авангард» (Одесса) 4:3
После 16 туров продолжает лидировать «Продэксим» - 40 очков (в 14 играх), дальше – «ХИТ» (Киев) – 33 (14), «Ураган» - 29 (14), «ИнБев» - 24 (14), «Кардинал-Ривне» - 20 (14), «Энергия» - 14 (15), «Сокол» - 10 (14), «FoodCentre-СумДУ» - 8 (14), «Єпицентр К - Аванград» - 7 (15).
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