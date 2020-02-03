Сумские футзалисты проиграли чемпиону Сегодня, 16 февраля, в Сумах прошла игра 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

На паркете спорткомплекса СумГПу им. А.С. Макаренко «FoodCentre-СумДУ» принимал действующего чемпиона и лидера херсонский «Продэксим».

Сумчане открыли счет уже на 3-й минуте благодаря голу Дениса Зеленкевича. Однако дальше забивали только гости: Михаил Зварич на 9-й, Петр Шотурма на 29-й и Михаил Воланюк на 30-й минутах.

В итоге 1:3, - поражение, отдалившее сумчан от финальной шестерки.

Остальные матчи тура:

«ИнБев» (Житомир) - «Ураган» (Ивано-Франковск) 5:3

«Энергия» (Львов) – «Сокол» (Хмельницкий) 5:3

«Кардинал-Ривне» (Ривне) – «Эпицентр К - Авангард» (Одесса) 4:3

После 16 туров продолжает лидировать «Продэксим» - 40 очков (в 14 играх), дальше – «ХИТ» (Киев) – 33 (14), «Ураган» - 29 (14), «ИнБев» - 24 (14), «Кардинал-Ривне» - 20 (14), «Энергия» - 14 (15), «Сокол» - 10 (14), «FoodCentre-СумДУ» - 8 (14), «Єпицентр К - Аванград» - 7 (15).