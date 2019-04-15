Сумские фигуристы продолжают собирать медали Сегодня, 16 февраля, прошел второй день соревнований BOGUSLAV OPEN CUP 2020 по фигурному катанию.

Отличное настроение маленьких воспитанников отделения фигурного катания ДЮСШ «Чемпион» и желание побеждать принесли отличные результаты. Сегодня каждый спортсмен везет в родной город Сумы свой кубок и медаль. Золотые награды и кубки получили: Beginners Elements 2013 - Гальченко Кристина; Beginners Elements 2014-2015 – Каминская Ярослава; Серебряные медали в своих категориях получили: Bronze 2007 - Чхайло Богдан; Beginners - Наталуха Дарья; Beginners Elements - Мизерна Анастасия Бронзовая награда досталась Кристине Гальченко, которая впервые катала свою программу на соревнованиях. Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Анна Оласюк. Результаты первого дня здесь.