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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44206

Сумские фигуристы продолжают собирать медали

Сегодня, 16 февраля, прошел второй день соревнований BOGUSLAV OPEN CUP 2020 по фигурному катанию.

Отличное настроение маленьких воспитанников отделения фигурного катания ДЮСШ «Чемпион» и желание побеждать принесли отличные результаты. Сегодня каждый спортсмен везет в родной город Сумы свой кубок и медаль.

Золотые награды и кубки получили:

Beginners Elements 2013 - Гальченко Кристина;

Beginners Elements 2014-2015 – Каминская Ярослава;

Серебряные медали в своих категориях получили:

Bronze 2007 - Чхайло Богдан;

Beginners - Наталуха Дарья;

Beginners Elements - Мизерна Анастасия

Бронзовая награда досталась Кристине Гальченко, которая впервые катала свою программу на соревнованиях.

Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Анна Оласюк.

Результаты первого дня здесь.

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