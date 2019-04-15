Сумские фигуристы продолжают собирать медали

Отличное настроение маленьких воспитанников отделения фигурного катания ДЮСШ «Чемпион» и желание побеждать принесли отличные результаты. Сегодня каждый спортсмен везет в родной город Сумы свой кубок и медаль.
Золотые награды и кубки получили:
Beginners Elements 2013 - Гальченко Кристина;
Beginners Elements 2014-2015 – Каминская Ярослава;
Серебряные медали в своих категориях получили:
Bronze 2007 - Чхайло Богдан;
Beginners - Наталуха Дарья;
Beginners Elements - Мизерна Анастасия
Бронзовая награда досталась Кристине Гальченко, которая впервые катала свою программу на соревнованиях.
Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Анна Оласюк.
Результаты первого дня здесь.
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