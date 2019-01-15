В Сумах хотят запустить новый троллейбусный маршрут С инициативой соединить проспект Шевченко с центром троллейбусным маршрутом выступил мэр Сум Александр Лысенко.

Он поднял этот вопрос сегодня, 17 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что касается сообщения Центрального рынка с проспектом Шевченко, даю вам поручение проработать этот вопрос, - поднял мэр начальника транспортного отдела Сергея Яковенко. – Мы с вами сделали новую линию, новую троллею по Набережной р. Сумка. Теперь есть такие технические возможности. Единственное, я понимаю, что там есть проблема поворота с Набережной р. Стрелка на Ильинскую. Проработайте этот вопрос вместе с патрульной полицией, с «Дорремстроем», какие нужно знаки, как там нужно двигаться. Через две недели доложите, до чего дошли. Думаю, по подвижному составу вы возможности найдете, тем более, что у нас уже скоро тендер. Когда, кстати?

- Сейчас мы раскрыли предложения, - поднялся директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог. – Если все по документам будет нормально, то на заключение договора мы выйдем на май месяц.

- Хорошо, значит, через три месяца будем иметь новые троллейбусы. Но я думаю, нужно раньше запустить этот маршрут вашими возможностями. Потому что весь коммунальный транспорт идет через Горького, нужно и Шевченко соединить с центром.