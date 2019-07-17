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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині відбудеться фінальний етап ХХ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Підсумковий етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбудеться 29 лютого на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг».

Свої мовознавчі знання випробовуватимуть учні закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти, які стали переможцями ІІІ (обласного) етапу.

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу, любові до рідного краю.

Довідково. Адреса державного професійно-технічного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»: проспект Курський, 139, м. Суми.

Початок заходу – 29 лютого 2020 року о 8.30.

Общество Конкурс им. Петра Яцыка Украинский язык

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