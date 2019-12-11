В Сумах на мосту повесился человек

В 6.34 в полицию поступило сообщение, что под мостом по ул. Прокофьева нашли повешенным молодого человека. Информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции области Эльвира Биганова, пишет 0542.ua.
Сейчас полиция устанавливает личность повешенного и проводит обязательные следственные действия.
Подробности выясняются.
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