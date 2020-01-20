За неделю на Сумщине зарегистрировано 50 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 37 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 24 здания, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн. 711 тыс. грн.
Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 1 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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