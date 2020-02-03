В центре Шостки пьяная драка закончилась убийством Происшествие случилось ночью, рядом с развлекательным заведением в городе Шостка.

Сообщение о теле умершего мужчины с ножевыми ранениями в полицию поступило от медиков. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители выяснили, что тяжелые последствия предшествовал конфликт между двумя компаниями посетителей кафе. Мужчины поссорились из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Выяснять отношения вышли на улицу, где завязалась драка. Во время нее в ход пошел нож.

Вызванные медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство» и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Покушение на убийство», в рамках которых полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта и проводят ряд мероприятий по розыску подозреваемых лиц.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить об этом в Шосткинский отдел полиции г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или по спецлинии «102». Анонимность и конфиденциальность гарантируем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.