Полиция установила личность сумчанина, которого утром нашли повешенным

При предварительном осмотре следов насильственной смерти на его теле правоохранители не обнаружили. Труп направлен в морг на экспертизу, пишет Sumy.Today.
Полицейские пообщались с женой умершего и выяснили, что причиной самоубийства могла быть ссора с женой. Но это еще не окончательная версия. По данному факту полиция проводит досудебное следствие.
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