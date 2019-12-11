Полиция установила личность сумчанина, которого утром нашли повешенным Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, умерший - сумчанин 1991 года рождения.

При предварительном осмотре следов насильственной смерти на его теле правоохранители не обнаружили. Труп направлен в морг на экспертизу, пишет Sumy.Today.

Полицейские пообщались с женой умершего и выяснили, что причиной самоубийства могла быть ссора с женой. Но это еще не окончательная версия. По данному факту полиция проводит досудебное следствие.