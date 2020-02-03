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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах авто врезалось в забор

Не справился с управлением и наехал на забор: патрульные составили два административных материалы на водителя.

16 февраля, около 17.00, на линию 102 поступило сообщение об автопроисшествии на перекрестке улицы Харьковская - Сумской-Киевских дивизий.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель, управляя автомобилем Peugeot 206, не придерживался безопасной скорости движения, после чего не справившись с управлением совершил наезд на забор. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль и забор получили повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на руководителя административные материалы по ст. 139 (Повреждение дорожных сооружений) и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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