В Сумах авто врезалось в забор Не справился с управлением и наехал на забор: патрульные составили два административных материалы на водителя.

16 февраля, около 17.00, на линию 102 поступило сообщение об автопроисшествии на перекрестке улицы Харьковская - Сумской-Киевских дивизий.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель, управляя автомобилем Peugeot 206, не придерживался безопасной скорости движения, после чего не справившись с управлением совершил наезд на забор. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль и забор получили повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на руководителя административные материалы по ст. 139 (Повреждение дорожных сооружений) и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.