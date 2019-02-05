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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50313

Для беспрепятственного выезда «скорой» в Сумах установят дорожный знак

На ул. 20 лет Победы установят дорожный знак «Остановка запрещена».

Сегодня, 17 февраля, на аппаратном совещании в мэрии обсудили вопросы организации движения транспорта на перекреста улицы 20 лет Победы и переулка Гражданский для облегчения выезда машин скорой помощи.

По словам и.о. директора департамента инфраструктуры Виктора Павленко, на перекрестке до 1 апреля установят дорожный знак «Остановка запрещена». Что касается светофора, то он там не нужен.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение ускорить этот процесс и установить знак на этой неделе. Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера согласился с ним.

Общество Дорожные знаки Скорая помощь

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