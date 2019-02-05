Для беспрепятственного выезда «скорой» в Сумах установят дорожный знак

Сегодня, 17 февраля, на аппаратном совещании в мэрии обсудили вопросы организации движения транспорта на перекреста улицы 20 лет Победы и переулка Гражданский для облегчения выезда машин скорой помощи.
По словам и.о. директора департамента инфраструктуры Виктора Павленко, на перекрестке до 1 апреля установят дорожный знак «Остановка запрещена». Что касается светофора, то он там не нужен.
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение ускорить этот процесс и установить знак на этой неделе. Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера согласился с ним.
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