Для беспрепятственного выезда «скорой» в Сумах установят дорожный знак На ул. 20 лет Победы установят дорожный знак «Остановка запрещена».

Сегодня, 17 февраля, на аппаратном совещании в мэрии обсудили вопросы организации движения транспорта на перекреста улицы 20 лет Победы и переулка Гражданский для облегчения выезда машин скорой помощи.

По словам и.о. директора департамента инфраструктуры Виктора Павленко, на перекрестке до 1 апреля установят дорожный знак «Остановка запрещена». Что касается светофора, то он там не нужен.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение ускорить этот процесс и установить знак на этой неделе. Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера согласился с ним.