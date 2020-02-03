Міська галерея запрошує сумчан на літню виставку живопису

До слова, це перша персональна виставка мисткині, презентована на широкий загал. Роботи виконані переважно у яскравій та теплій кольоровій гамі, а на полотнах зображені ніжна зелень, буяння квітів та промені привітного літнього сонця.
Поціновувачів мистецтва чекають о 17:00. Вхід вільний.
Виставка працюватиме до 1 березня включно.
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