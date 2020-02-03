Міська галерея запрошує сумчан на літню виставку живопису

До слова, це перша персональна виставка мисткині, презентована на широкий загал. Роботи виконані переважно у яскравій та теплій кольоровій гамі, а на полотнах зображені ніжна зелень, буяння квітів та промені привітного літнього сонця.

Поціновувачів мистецтва чекають о 17:00. Вхід вільний.

Виставка працюватиме до 1 березня включно.