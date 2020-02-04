У Сумах пройде виставка художньої інкрустації У п'ятницю, 21 лютого, у галереї «BureauArt» відкриється виставка «Manu intrepida».

Виставка художньої інкрустації - що може бути приємнішим напередодні весни? Manu intrepida – «Рукою, яка не тремтить» - саме так працює автор з коштовними матеріалами, надаючи їм витончених модерних ліній. Олександр Шарапов - художник-інкрустатор, який використовує власні техніки виготовлення панно та ювелірних прикрас.

Після відкриття виставки - лекція про прикраси Альфонсо Мухи та Жоржа Фуке - найяскравіших представників Ар Нуво в ювелірній справі.

І, як завжди, аукціон! Адже скоро 8 березня, може це буде чийсь подаруночок...

Відкриття 21 лютого в галереї «BureauArt» (вул. Воскресенська, 6А) о 17.00.