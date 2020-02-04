У Сумах пройде виставка художньої інкрустації

Виставка художньої інкрустації - що може бути приємнішим напередодні весни? Manu intrepida – «Рукою, яка не тремтить» - саме так працює автор з коштовними матеріалами, надаючи їм витончених модерних ліній. Олександр Шарапов - художник-інкрустатор, який використовує власні техніки виготовлення панно та ювелірних прикрас.
Після відкриття виставки - лекція про прикраси Альфонсо Мухи та Жоржа Фуке - найяскравіших представників Ар Нуво в ювелірній справі.
І, як завжди, аукціон! Адже скоро 8 березня, може це буде чийсь подаруночок...
Відкриття 21 лютого в галереї «BureauArt» (вул. Воскресенська, 6А) о 17.00.
29 февраля - 1 марта состоится открытый чемпионат Сумской области по гиревому спорту среди всех возрастных групп....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться...
У середу, 19 лютого, у міській галереї відбудеться офіційне відкриття виставки живопису «Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!» художниці...
Екстравагантна, цікава, вибухова, глибока, жіночна, сильна, пікантна, яскрава....
Екстравагантна, цікава, вибухова, глибока, жіночна, сильна, пікантна, яскрава....