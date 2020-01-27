В Сумах заболеваемость ОРВИ падает Количество заболевших за неделю уменьшилось почти на треть.

Об этом сегодня, 17 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Количество заболевших ОРВИ уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей почти на 28%, - доложила она. – На прошлой неделе зарегистрировано 1765 случаев, 54% - дети. Среди детского населения заболеваемость уменьшилась на 35%. На сегодняшний день интенсивный показатель заболеваемости не превышает круглогодичный порог. За неделю было госпитализировано 175 жителей Сум, среди них 70% - это дети. Также зарегистрировано 45 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев от осложнений от гриппа не зарегистрировано.

Напомним: с сегодняшнего дня в школах города отменили карантин, на котором они были три недели.