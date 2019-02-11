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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели мониторинг доступности заведений «первички»

ОО «Бюро правовых коммуникаций» совместно с представителями ОО «Рука помощи» и «Инициативы Слобожанщины» провели мониторинг доступности части медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям Сум.

Мониторинговая группа посетила девять амбулаторий КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2».

В качестве экспертов в проведении этого мониторинга приняли участие представители Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины Анатолий Сасса и Олег Габ, который является советником городского головы по вопросам доступности.

По словам координатора мониторинговой группы Ярослава Янушева, предметом обследования было определение доступности зданий медицинских учреждений для маломобильных групп сумчан (лица с инвалидностью, родители с малолетними детьми, люди почтенного возраста, лица, получившие временную травму и др.)

В частности, мониторинг предусматривал обследование обустройства прилежащей территории учреждений, наличие и удобство пандусов, входной части зданий, фойе, информационную доступность внутри помещений, наличие должным образом оборудованных санитарных комнат, доступность лифтов, наличие элементов доступности для людей с нарушениями зрения.

«Результаты мониторинга и рекомендации общественности для каждого заведения отдельно мы представим во время круглого стола, куда будут приглашены чиновники медицинской отрасли Сум, руководители медицинских учреждений. Решение некоторых проблемных вопросов, зафиксированных мониторинговой группой, не требует значительных финансовых затрат, и могут быть решены в оперативном порядке. Впрочем, сейчас можем отметить, что подход к управлению учреждениями в настоящее время меняется - он становится более ориентированным на посетителей и их потребности», - отметил Ярослав Янушев.

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