Сумчанин предлагает обследовать персонал КП "Электроавтотранс" Бывший стажер Сумского КП "Электроавтотранс" Олег Нестеренко зарегистрировал петицию с предложением провести обязательное психиатрическое и наркологическое обследование водителей, кондукторов и контролеров общественного транспорта, чтобы выявить их способность работать с пассажирами.

"Уже надоело такое неадекватное и некорректное отношение к пассажирам, особенно к пожилым людям. Если психически неуравновешенный, то ничего и работать на такой работе. Медицинские осмотры перед выездом на маршруты проводятся в основном формально, тесты на наличие алкоголя в крови вообще не проводятся. А в руках водителей - жизнь и здоровье до сотни пассажиров", - пишет Нестеренко.

"Думаю дополнительный контроль, предложенный в петиции общественно важен. Мы все помним те трагедии и аварии, которые произошли с участием работников общественного транспорта. Помним и о погибшей девочке, помним и о травмированных пассажирах, и о пропавшем контроллере, и о неправомерных штрафах и много других таких же историй. Да что там говорить, когда лично на меня набросилась кондуктор только за предложение открыть передние двери троллейбуса", - прокомментировал эксперт по общественному транспорту Владимир Ведмедев.

Петиция зарегистрирована 14 февраля 2020 года. До конца сбора подписей осталось 42 дня. По состоянию на 17 февраля за неё было отдано 17 голосов.