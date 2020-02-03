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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24312

На Сумщине задержан один из участников смертельной драки

По подозрению в убийстве 27-летнего пострадавшего задержан житель г. Шостка.

Личность его товарища, который ранил другого молодого человека, известна, в настоящее время устанавливается его местонахождение.

Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Установлено, что между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Выяснять отношения на улицу вышло четыре человека. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож.

Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, который является гражданином Грузии, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины 25 лет. Прокурор и следователь уже готовят ему сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) Украины.

Сейчас полицией проводят ряд мероприятий по розыску другого участника драки, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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