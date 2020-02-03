На Сумщине задержан один из участников смертельной драки

Личность его товарища, который ранил другого молодого человека, известна, в настоящее время устанавливается его местонахождение.
Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Установлено, что между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Выяснять отношения на улицу вышло четыре человека. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож.
Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, который является гражданином Грузии, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины 25 лет. Прокурор и следователь уже готовят ему сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) Украины.
Сейчас полицией проводят ряд мероприятий по розыску другого участника драки, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Происшествие случилось ночью, рядом с развлекательным заведением в городе Шостка....
Напомним: убийство произошло вчера, 15 февраля, в Сумах, в одной из квартир по улице Металлургов, 32А. Там был найден мертвым...
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины с инвалидностью....
Сегодня, 15 февраля, в Сумах в квартире дома на улице Металлургов обнаружили тело сумчанина 1974 года рождения....
В Шостке, проследив за молодой женщиной от магазина, злоумышленник напал на нее в безлюдном месте и отобрал сумку....