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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине карантин продолжается в 26 школах

На Сумщине из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще не начали учебный процесс в 26 учебных заведениях.

На сегодня в области восстановили обучения все учебные заведения городов Сумы и Шостка. До 18 февраля продолжают находиться на карантине учреждения образования г. Ромны.

Как доложила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова на аппаратном совещании в облгосадминистрации, частично приостановлены занятия в учебных заведениях Белопольского, Краснопольского, Сумского, Шосткинского (по 1 заведению), Ямпольского (2 заведения) районов. В г. Конотоп на карантине находится 1 заведение (Конотопская спецшкола № 12), г. Ахтырка - 2 заведения (Ахтырская общеобразовательная школа № 4, Ахтырская общеобразовательная школа № 9).

Из-за болезней учеников обучение приостановили учебные заведения Белопольского, Дружбовского городских советов, Верхнесыроватского сельсовета, Дубовязовского, Зноб-Новгородского поселковых советов, Николаевского поселкового совета Белопольского района (по 1 заведению), Липоводолинского поселкового совета (2 заведения).

Еще в 10 учебных заведениях Сумской области обучения временно прекратили в филиалах и отдельных классах.

В учебных заведениях области ежедневно осуществляется анализ отсутствии детей, в том числе и из-за болезни. Разработаны мероприятия по предупреждению распространения заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся и воспитанников учебных заведений.

По информации замначальника областного управления здравоохранения Надежды Лысенко, заболеваемость населения гриппом и ОРВИ в области уменьшилась на 10%. Больше всего болеют дети. Большое значение, подчеркнула она, имеет вакцинация: большее количество привитых - меньше вероятность заболеть гриппом или ОРВИ и получить осложнения.

Общество Карантин

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