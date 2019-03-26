Сумские бойцы отличились в столице

В соревнованиях принимали участие около 800 участников, 100 тренеров, 60 команд из 10 стран.
Сумские тхеквондисты из клуба «Звезды Олимпа» под руководством Александра Хоменко завоевали 6 медалей: Мяснянкина Лиза, Захаркин Макар - 1 место, Марченко Ярослав, Никитенко Антон, Павленко Алиса - 2 место, Борц-Шечков- 3 место.
Макар Захаркин стал лучшим спортсменом турнира в категории «дети».
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