В Сумах авто врезалось в забор

Об это сообщают пользователи телеграм-канала «Безпечне місто Суми». Также сообщается, что рядом на перекрестке ул. Чорновола и Ильинской не работает светофор. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа полиции и медики.
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