В Сумах авто врезалось в забор Сегодня, 17 февраля, на ул. Чорновола произошло ДТП.

Об это сообщают пользователи телеграм-канала «Безпечне місто Суми». Также сообщается, что рядом на перекрестке ул. Чорновола и Ильинской не работает светофор. На месте работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа полиции и медики.