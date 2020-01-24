Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54236

«Альянс» одержал очередную победу (видео)

16 февраля на «Альянс Арене» в с. Байрак Липоводолинского района «Альянс» принимал в контрольном поединке одного из лидеров аматорского чемпионата Украины «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины.

«Альянс» - «ЛНЗ-Лебедин» 2:1

Загинайлов '26, Сулейман '70 - Грицай '30 (пен.)

«Альянс» (1 тайм): Тимофеев, 44 Медведев, 4. Шевченко, 45. Меженский, 11. Постный, 8. Лучик, 9. Пиднебенний, 28 Шарай С., 13. Агапов, 7. Шарай В., 77. Загинайлов

«Альянс» (2 тайм): Ефанов, 33 Пикуль, 89. Дугиенко, 3. Рогозинский, 17. Осадчий, 94 Приходько, 16 Ярошенко, 15 Лебеденко, 23 Сидоренко, 19 Зрибняк (24 Гаврась), 99. Сулейман (18 Шпирьонок).

Главный тренер: Юрий Ярошенко

ЛНЗ: Козаченко (Дейнеко 46), Бурлин, Ноябрь, Кондратюк, Калинич, Сафонов, Коломиец, Грицай, ИНП, ИНП (Поплавка 56), Локтионов (Ткаченко 56)

Главный тренер: Василий Гречаный

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

Сумская команда обыграла молодых «шахтеров»
14.02.2020 16:22

Сумская команда обыграла молодых «шахтеров»

Сегодня, 14 февраля, в Счастливом под Киевом прошла контрольная игра между донецким «Шахтером» U21 и липоводолинским «Альянсом»....

«Альянс» проиграл харьковскому «Металлисту» (+видео)
08.02.2020 15:18

«Альянс» проиграл харьковскому «Металлисту» (+видео)

Сегодня, 8 февраля, в Высоком под Харьковом на базе прошел контрольный матч между перволиговым «Металлистом 1925» и липоводолинским «Альянсом»....

«Виктория» стартовала в Кубке Единства с победы
06.02.2020 09:09

«Виктория» стартовала в Кубке Единства с победы

5 февраля в Кривом Роге ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района провела первый матч в кубке Единства по футболу....

«Альянс» провел первый матч в межсезонье (видео)
05.02.2020 12:21

«Альянс» провел первый матч в межсезонье (видео)

4 февраля липоводолинский «Альянс» провел первую контрольную встречу в межсезонье....

У ФК «Альянс» на одного форварда меньше
24.01.2020 11:50

У ФК «Альянс» на одного форварда меньше

Андрей Анцибор и ФК «Альянс» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Сумчанина, которого подозревают в заказе двойного убийства в центре Сум, оставили под стражей
Сегодня 15:14
На Сумщине по подозрению в изнасиловании падчерицы задержан 40-летний мужчина
Сегодня 15:00
Тростянецкий силач отличился в Киеве
Сегодня 14:29
Пам’ятаємо: 5 років тому в боях за Дебальцеве загинув сумчанин Андрій Лепеха
Сегодня 14:22
Сумские аграрии решили идти экстенсивным путем
Сегодня 14:16
«Альянс» одержал очередную победу (видео)
Сегодня 13:54
Сумские фигуристы продолжают собирать медали
Сегодня 13:44
В Сумах авто врезалось в забор
Сегодня 13:41
Сумчанин предлагает обследовать персонал КП "Электроавтотранс"
Сегодня 13:10
На Сумщине карантин продолжается в 26 школах
Сегодня 12:48
На Сумщине задержан один из участников смертельной драки
Сегодня 12:24
view counter

Статьи

Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.