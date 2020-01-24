«Альянс» одержал очередную победу (видео) 16 февраля на «Альянс Арене» в с. Байрак Липоводолинского района «Альянс» принимал в контрольном поединке одного из лидеров аматорского чемпионата Украины «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины.

«Альянс» - «ЛНЗ-Лебедин» 2:1 Загинайлов '26, Сулейман '70 - Грицай '30 (пен.) «Альянс» (1 тайм): Тимофеев, 44 Медведев, 4. Шевченко, 45. Меженский, 11. Постный, 8. Лучик, 9. Пиднебенний, 28 Шарай С., 13. Агапов, 7. Шарай В., 77. Загинайлов «Альянс» (2 тайм): Ефанов, 33 Пикуль, 89. Дугиенко, 3. Рогозинский, 17. Осадчий, 94 Приходько, 16 Ярошенко, 15 Лебеденко, 23 Сидоренко, 19 Зрибняк (24 Гаврась), 99. Сулейман (18 Шпирьонок). Главный тренер: Юрий Ярошенко ЛНЗ: Козаченко (Дейнеко 46), Бурлин, Ноябрь, Кондратюк, Калинич, Сафонов, Коломиец, Грицай, ИНП, ИНП (Поплавка 56), Локтионов (Ткаченко 56) Главный тренер: Василий Гречаный