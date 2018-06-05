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Пам’ятаємо: 5 років тому в боях за Дебальцеве загинув сумчанин Андрій Лепеха

Зимові бої за Дебальцеве, або Дебальцівський плацдарм тривали в період 21 січня — 18 лютого 2015 року.

Цього дня жителі Сумщитни вшановують пам’ять нашого земляка-сумчанина Лепехи Андрія Анатолійовича, полковника, начальника відділу експлуатації складів та ремонту технічних засобів Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Тилу ЗСУ, який народився 15.05.1969 року в м. Кролевець Сумської області.

45-річний полковник Андрій Лепеха у відрядженнях на Сході був тричі та не лише керував логістикою забезпечення пальним у зоні проведення АТО, а і особисто здійснював доставку пально-мастильних матеріалів у підрозділи Збройних Сил України.

17 лютого 2015 року бойові зіткнення проходили безпосередньо в самому місті Дебальцеве. Того дня після чергової доставки пального для українських підрозділів, заблокованих поблизу міста, при  виході з оточення після чергової заправки техніки, колона автопаливозаправників попала під мінометний обстріл під час якого Андрій Лепеха загинув.

Поховали його в місті Кролевець, де він народився.

Указом Президента України від 15 травня 2015 року №270/2015 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, полковник Андрій Лепеха нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).

З метою вшанування пам’яті Героя на фасаді будинку його рідної школи №4 міста Кролевець та Тилу Збройних Сил України в місті Київ встановлені меморіальні дошки.

Сьогодні у Меморіальному комплексі в Міністерстві оборони України військовослужбовці, працівники Міноборони, Генерального штабу, друзі та рідні вшанували пам’ять захисників України хвилиною мовчання та покладанням квітів до Стели Пам’яті, а Дзвін Пам’яті лунав двадцять два рази.

Довідка. Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном Пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

В середині Зали пам’яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам’яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот — один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки.

Вічна пам’ять Героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну!

Ігор Скібчик

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