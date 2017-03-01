Сумську молодь запрошують на стажування до мерії

Стажери зможуть дізнатись, як функціонують органи місцевого самоврядування, отримати нові знання, навички, та перспективу майбутнього працевлаштування. Кращих буде зараховано до кадрового резерву на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Учасники стажування мають бути громадянами України та проживати в Сумах, вільно володіти українською мовою, на момент подання заявки бути віком від 18 до 35 років та мати зацікавлення в подальшому розвитку місцевого самоврядування.

Для того, щоб стати стажером, необхідно заповнити анкету за посиланням http://haa.su/UWr/.

Дедлайн подачі анкети – 2 березня.

В якому структурному підрозділі міської ради проходити стажування, стажист має право обирати сам.

Стажування проводитиметься за індивідуальним графіком, у вільний від навчання та роботи час.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: вул. Харківська, 35, каб. 204 та за телефоном 700-517.