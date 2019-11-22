На Сумщине по подозрению в изнасиловании падчерицы задержан 40-летний мужчина Роменская местная прокуратура сообщила о подозрении 40-летнему мужчине, который изнасиловал свою 19-летнюю падчерицу.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины. По ходатайству следователя полиции, согласованному с прокурором, мужчине по решению суда 14 февраля 2020 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Событие произошло 7 февраля 2020 года в Роменском районе. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и изнасиловал свою падчерицу, которая проживает вместе с ним.

Подозреваемый не впервые попадает в полу зрения правоохранителей, до этого он около 10 лет своей жизни провел в местах несвободы. Более того, он был осужден за сексуальное насилие.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.