Областные чиновники нашли виновных в невыплате зарплаты бюджетникам Дефицит средств в местных бюджетах Сумщины возник в том числе из-за нарушения органами местного самоуправления бюджетного кодекса Украины, считают в Сумской ОГА.

В частности, как сообщила в ходе аппаратного совещания директор областного Департамента финансов Елена Батраченко, нарушалось требование части 4 статьи 77 Бюджетного кодекса Украины относительно учета при утверждении местных бюджетов в первоочередном порядке потребности в средствах на оплату труда работников бюджетных учреждений. Зато средства направлялись на капитальные расходы в условиях необеспеченности ассигнованиями на оплату труда.

«По некоторым местным бюджетам сумма средств, переданных из общего фонда в бюджет развития, существенно превышает заявленную сумму дефицита на оплату труда, - отметила Елена Батраченко. - Например, по Тростянецкой ОТГ при дефиците средств на зарплату 25 млн гривен в бюджет развития передано 34,4 млн гривен; по Шосткинский ОТГ при дефиците в 21 млн гривен запланировано на капитальные расходы 27 млн грн; по Ахтырский ОТГ дефицит – 7,8 млн гривен, запланированные капитальные расходы – 26,1 млн гривен, по Кролевецкой ОТГ дефицит – 1,4 млн гривен, в то время как на капрасходы направлено 2,2 млн гривен. Названные и ряд других бюджетов могли бы избежать дефицита средств на оплату труда при условии соблюдения требований Бюджетного кодекса Украины».

Кроме того, по ее словам, в 2019 году, как и в предыдущие годы, облгосадминистрацией неоднократно издавались распорядительные документы и протокольные поручения, разрабатывались планы мероприятий, направленные на упорядочение сети бюджетных учреждений. Так что наличие нынешнего дефицита средств на оплату труда, как впрочем, и из года в год, является прямым следствием того, что эти органы местной власти не выполняли задачи, поставленные облгосадминистрацией. Таким образом, то, что не было сделано по упорядочению сети в прошлые годы планово, придется реализовывать в авральном порядке в этом году.

«К тому же, сегодня государство направляет свои средства на проекты развития, а не на латание дыр в местных бюджетах. И остатки, в частности, той же образовательной субвенции, как и в прошлые годы, будут идти на закупку нового оборудования в школы, а не на зарплаты учителям, - говорила чиновник. - Не стоит надеяться местным органам власти и на областной бюджет, ведь свободный остаток средств областного бюджета уменьшился по сравнению с прошлым годом почти в 7 раз».

Справка

По оперативным данным при утверждении местных бюджетов дефицит средств на оплату труда работников учреждений, содержащихся из таких бюджетов, составляет 152,4 млн гривен, а требования части 4 статьи 77 Бюджетного кодекса Украины не выполнил 31 местный бюджет из 58, имеющих прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Из общей суммы дефицита 51,2 млн гривен - это заработная плата обслуживающего персонала общеобразовательных учебных заведений области, 12,9 млн гривен - оплата труда педагогических работников за счет образовательной субвенции, 16,8 млн гривен - не хватает на оплату труда работников специализированных медицинских учреждений в I квартале этого года, 43 млн гривен - оплата труда работников бюджетных учреждений, содержащихся за счет собственного финансового ресурса и т.п.