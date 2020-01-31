Сумщина может получить 2 миллиарда на ремонт государственных дорог

Об этом сообщила вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик руководителям райгосадминистраций и ОТГ.
«Мы получили письмо от «Укравтодора» с предложением предусмотреть в областном бюджете средства в сумме более 4 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог государственного значения в Сумской области. Нам, при таких условиях, выделят около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог государственного значения, - отметила Ирина Купрейчик, обращаясь к руководителям районов и ОТГ. - Но в областном бюджете средств нет. Поэтому мы просим вас выделить эти средства из свободных остатков ваших бюджетов. Нам необходимо в течение одного-двух дней получить от вас гарантийные письма о выделении средств на условиях софинансирования».
Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк подтвердил, что при условии софинансирования «Укравтодор» предоставляет Сумщине около 2 миллиардов гривен.
Как отметил начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко, в области планируют отремонтировать участки дорог Киев-Сумы-Юнаковка (участок от с. Штеповка до пгт Недригайлов), Батурин-Конотоп-Сумы, Сумы-Полтава, Сумы-Краснополье-Богодухов, КПП «Рыжевка»-Белополье-Лебедин-Лантратовка, Шостка-Ямполь, Ромны-Липовая Долина-Тростянец-Мезеновка, Хмелев-Чернеча Слобода-Бурынь, Вольное-Кролевец, Кролевец-Конотоп-Ромны-Андрияшевка.
Главы районов и объединенных территориальных громад согласились в ближайшее время прислать гарантийные письма, чтобы этот вопрос был решен положительно.
Сумская область получила средства на ремонт дорог в соответствии с установленными Правительством формулы....
1 марта старт масштабного государственного проекта «Большая стройка». Сумщина в числе трех областей, которые оказались не готовы....
Средств, выделенных Правительством на ремонт дорог Сумщины, крайне недостаточно....
Потому что так составлен план финансирования работ....
Сумская область получит еще меньше денег на ремонт дорог государственного значения в 2020 году....