Сумщина может получить 2 миллиарда на ремонт государственных дорог «Укравтодор» может выделить Сумщине 2 млрд грн на ремонт государственных дорог.

Об этом сообщила вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик руководителям райгосадминистраций и ОТГ.

«Мы получили письмо от «Укравтодора» с предложением предусмотреть в областном бюджете средства в сумме более 4 миллионов гривен на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог государственного значения в Сумской области. Нам, при таких условиях, выделят около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог государственного значения, - отметила Ирина Купрейчик, обращаясь к руководителям районов и ОТГ. - Но в областном бюджете средств нет. Поэтому мы просим вас выделить эти средства из свободных остатков ваших бюджетов. Нам необходимо в течение одного-двух дней получить от вас гарантийные письма о выделении средств на условиях софинансирования».

Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк подтвердил, что при условии софинансирования «Укравтодор» предоставляет Сумщине около 2 миллиардов гривен.

Как отметил начальник областного управления инфраструктуры Владимир Дудченко, в области планируют отремонтировать участки дорог Киев-Сумы-Юнаковка (участок от с. Штеповка до пгт Недригайлов), Батурин-Конотоп-Сумы, Сумы-Полтава, Сумы-Краснополье-Богодухов, КПП «Рыжевка»-Белополье-Лебедин-Лантратовка, Шостка-Ямполь, Ромны-Липовая Долина-Тростянец-Мезеновка, Хмелев-Чернеча Слобода-Бурынь, Вольное-Кролевец, Кролевец-Конотоп-Ромны-Андрияшевка.

Главы районов и объединенных территориальных громад согласились в ближайшее время прислать гарантийные письма, чтобы этот вопрос был решен положительно.