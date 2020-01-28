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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24278

Только два предприятия на Сумщине не осуществили перерасчет за отопление

Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Сергей Луговой, в Сумской области 90% теплоснабжающих предприятий сделали перерасчет размера платы стоимости услуг по централизованному теплоснабжению за январь 2020 года.

«На сегодняшний день за январь в платежках почти все потребители Сумщины увидели соответствующие перерасчеты, кроме тех, кого обслуживают предприятия ООО «ШП «Харьковэнергоремонт» (г.Шостка) и ООО «БРОКЕНЕРГИЯ» (Ахтырка), - отметил Сергей Луговой. - Кстати, Сумская область находится на 7-8 месте по осуществленных перерасчетов теплоснабжающими предприятиями, обслуживающих потребителей нашей области».

Как сообщили по видеоселектору представители Шосткинского горсовета, сейчас ООО «ШП «Харьковэнергоремонт» уже осуществили такие перерасчеты за декабрь 2019 года. Этот процесс на контроле, поэтому за январь тоже будет сделан перерасчет.

А мэр Ахтырки Игорь Алексеев в очередной раз подчеркнул, что руководство ООО «БРОКЕНЕРГИЯ» не реагирует ни на решение исполнительного комитета, ни на телефонные звонки. Руководитель Ахтырки попросил помощи у облгосадминистрации в решении вопроса о передаче предприятия в коммунальную собственность города.

Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик подчеркнула, что пора пригласить представителей ООО «БРОКЕНЕРГИЯ» на областное аппаратное совещание с объяснениями, почему предприятие, фактически единственный в области, вопреки решению КМУ, не осуществляет эти перерасчеты.

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