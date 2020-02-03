Стали известны подробности аварии с забором (видео) Сегодня, 17 февраля, около 12:45, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Вячеслава Чорновола.

По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при выезде с дворовой территории, не убедился в безопасности своего маневра и в том, что своими действиями он не создаст препятствий или опасности другим участникам дорожного движения. Как следствие, водитель Volkswagen, который двигался по главной дороге, не справился с управлением и резко изменил направление движения, после чего неуправляемая легковушка выехал за пределы проезжей части, где совершила наезд на электроопору.

В результате ДТП 30-летний водитель транспортного средства Volkswagen получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.