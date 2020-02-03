На Сумщине от пневмонии умер 50-летний мужчина В Сумской области от пневмонии, которая стала следствием осложнений после гриппа умер 50-летний местный житель.

Смерть была зафиксирована на прошлой неделе. Мужчина не имел прививки.

Об этом 17 февраля сообщила замначальника областного управления здравоохранения Надежда Лысенко.

По ее словам, всего в области зафиксировано три смерти от пневмонии. Последний случай медики зафиксировали на прошлой неделе.

«У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа. Все трое были не привиты», - подчеркнула Надежда Лысенко.

Чиновница также отметила, что в 26 учебных заведениях области дети до сих пор находятся на карантине из-за того, что ситуация с заболеванием гриппом и ОРВИ еще не стабилизировалась. Она добавила, что пока пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пишет ТСН.