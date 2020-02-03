На Сумщине от пневмонии умер 50-летний мужчина

Смерть была зафиксирована на прошлой неделе. Мужчина не имел прививки.
Об этом 17 февраля сообщила замначальника областного управления здравоохранения Надежда Лысенко.
По ее словам, всего в области зафиксировано три смерти от пневмонии. Последний случай медики зафиксировали на прошлой неделе.
«У умершего 50-летнего жителя Белопольского района подтвержден вирус гриппа. Все трое были не привиты», - подчеркнула Надежда Лысенко.
Чиновница также отметила, что в 26 учебных заведениях области дети до сих пор находятся на карантине из-за того, что ситуация с заболеванием гриппом и ОРВИ еще не стабилизировалась. Она добавила, что пока пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пишет ТСН.
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