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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Очевидец смертельной поножовщины в Шостке рассказал, что его избили в полиции

Как сообщалось ранее, возле одного из кафе Шостки минувшей ночью произошла смертельная поножовщина, в ходе которой один из парней погиб, еще один – в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Подозреваемых в нанесении смертельных ножевых ранений разыскивает полиция.

Журналисты Шостка.INFO пообщались с очевидцем событий той ночи, известным в Шостке общественным деятелем и активистом Денисом Якименко.

Он рассказал, что вчера вечером, 16 февраля, они в компании с друзьями и женами отдыхали в кафе «Веселый роджер». В их компании были и иностранцы – граждане Грузии, в том числе 27-летний Важа Шамояни, который каждый год по традиции приезжал в Шостку погостить к друзьям. В этом году с ним впервые приехал и его младший брат. Иностранцы – спортсмены. Важа недавно женился, только год назад у него родился ребенок. Именно эта поездка в Шостку стала для него последней…

По словам Дениса Якименко, компания мирно общалась за столиком, но к ним начали неоднократно приставать две подвыпившие девушки. Парни отмахивались и просили отстать. Но когда барышни попросили о помощи, якобы, кто-то к ним пристает, братья-иностранцы не отказали, выходили на улицу заступиться.

После закрытия заведения, жены из этой компании пошли в машину, а парни еще курили.

– К нам подошли еще двое, начали с грузинами драться, мы вступились. Я одного с газового баллончика задул. У противников оказался нож… Смотрю – мой друг, Алексей, куда-то бежит без куртки… Я не видел, как порезали Важу, ведь тогда побежал за Алексеем, поняв, что что-то случилось, но не нашел его. Как выяснилось, Алексея тоже порезали, с ранениями он бежал из последних сил, на эмоциях, во дворе лег и сам себе  вызвал «Скорую»… Оказалось, за ним гнались, чтоб дорезать, но неподалеку стояла патрульная полиция, видимо, это их остановило и спасло Алексею жизнь, – рассказывает Денис Якименко.

По неподтвержденным данным, подозреваемые в нанесении ножевых ранений ранее уже были неоднократно судимы.

За жизнь Алексея сейчас борются врачи в больнице. А Дениса, его гражданскую жену и других ребят, которые были в их компании, забрали в Шосткинский отдел полиции, якобы, для выяснения обстоятельств.

– Следователь нас допросил. Потом спустился еще один работник полиции, сказав, что меня ему нужно забрать на второй этаж. Я понял, что что-то не то… Наверху мне сказал: «Раздевайся, выключай телефон, сейчас бить буду» и стал срывать с меня куртку. Я возмутился: «Это ты сейчас умный, а вечером?». Я сказал, что хочу позвонить адвокату. Он мне отказал. Но я успел позвонить адвокату и начальнику полиции Сергею Забозлаеву. Он приехал еще с двумя, мы прошли в кабинет к начальнику полиции. Я ему рассказал, что этот у…к (ред. – матерное выражение) мне угрожал, что будет бить сейчас. Забозлаев сел, кивнул им головой и глазами, дав свое добро, следователь и опер закрыли дверь, забрали телефон и начали бить по ушам, – рассказывает Денис.

Денис Якименко назвал имена тех, которые его били в присутствии начальника. Это замначальника полиции Валерий Буслов и Сергей Бугримов.

На вопрос, почему его, свидетеля, били? Денис отвечает: «Для профилактики. Я вообще не понимаю, какая смысловая нагрузка этого, ведь я только свидетель». Возможно, это была реакция работников полиции на то, что их обозвали матерным словом.

Потом в кабинет ворвалась его адвокат и забрала Дениса Якименко с собой. Денис обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои, после которых у него еще болит голова. Он намерен отстаивать свои права.

Денис Якименко переживает за девушек, которые были в их компании, ведь они до сих пор в полиции. Неизвестно, как там и младший брат убитого Важи. Ведь он, по сути, в чужой стране, доказывать свои права в полиции ему будет куда сложнее.

Сотрудники полиции недоумевают, почему Денис сделал такое заявление, ведь он был приглашен в полицию в качестве свидетеля. Ситуацию прокомментировала инспектор сектора мониторинга Шосткинского отдела полиции Татьяна Меняйло:

– Після бійки біля кафе, в якій чоловік приймав безпосередню участь, він був запрошений до Шосткинського відділу поліції у якості свідка. Там його допитали, де він розповів про перебіг подій пов’язаних з вбивством його товариша та нанесенням ножових поранень іншому його знайомому. Менш ніж за три години він покинув відділ поліції, про що був зроблений відповідний запис у журналі доставлених та відвідувачів Шосткинського відділу поліції. Зазначу, що чоловік власноруч написав у журналі, що претензій до поліцейських він не має та поставив свій підпис. Крім того, у присутності адвоката, яка була поруч з ним на допиті, він також претензій до правоохоронців не висловлював.

По данным Пресс-службы прокуратуры Сумской области, сейчас по подозрению в убийстве 27-летнего пострадавшего задержан житель г. Шостки. Личность его товарища, который ранил другого молодого человека, известна, в настоящее время устанавливается его местонахождение.

 
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