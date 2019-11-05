Сумские бойцы с серебром чемпионата Европы

В первый день соревнований сумчане имеют в своем активе две серебряные медали. В своих весовых категориях отличились Денис Никонец и Светлана Скрипнык, сообщил главный тренер сборной Украины сумчанин Сергей Чередниченко.
Всего украинцы завоевали пять медалей: 1 золото, 3 серебра и 1 бронзу.
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