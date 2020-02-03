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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09424

В Сумах яма на Интернационалистов скоро отпразднует 25-летие

Сумчанин Тарас Сай надеется отпраздновать небольшой юбилей ставшей уже родной ямы на ул. Интернационалистов.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Может это "убитоевхламнаправление" вообще закрыть? Там есть яма, которая в марте будет отмечать 25-летие. Думаю, что нужно будет ее поздравить», - написал он, добавив снимок со спутника ул .Интернационалистов от пр. Лушпы до ул. Заливной.

«Там, на самом деле, их под сотню, но эту помню ещё с 90-х, когда рано утром в Харьков выезжали», - добавил сумчанин. – «В самом начале улицы вообще не яма, а начальная стадия оврагостроения, который тянется в сторону природоохранной зоны Псла».

Свою родную яму он вспоминает с любовью: «Она хоть и небольшая в диаметре, метра полтора-два, но зато постоянная, любимая многими и вполне глубокая, как душа нашего народа».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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