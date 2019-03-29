В среду сумские детсады расскажут родителям дошкольников, как кормят детей

Мероприятие предусматривает ознакомление родительского общественности с нормативными документами по организации питания детей; информирование о приблизительном двухнедельном меню; донесение информации о поставщиках, о требованиях к продуктам питания, которые поставляются в заведение, о стоимости и объеме блюд; демонстрацию фото- и видеоматериалов по организации питания детей.
Также родители могут посетить учебное заведение для просмотра организации питания (завтрак, обед или полдник), с собой обязательно иметь бахилы или сменную обувь, медицинский одноразовый халат и шапочку.
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