Сумчане смеются над праздниками сумских чиновников Директор школы № 12 Ирина Губская выложила в Фейсбуке телефонограмму, полученную от информационно-методического центра управления образования и науки Сумского горсовета.

В ней говорится, что руководителям учреждений образования нужно до 20 февраля отчитаться о проведении в их учреждениях мероприятий к Всемирному дню водно-болотных угодий с соответствующими фото.

«Получили сегодня такую телефонограмму. Вот не знаю теперь, плакать, смеяться, бежать за фотоаппаратом?)», - прокомменатировала Ирина Губская.

Сумчане активно комментируют ее пост.

Елена Бурлака: «Ну что, остается организовать костюмированное шоу, а лучше конкурс мемов: начальник того управления - Кикимора Болотная, зам его - Русалка, кто там еще есть - Леший и т.д.».

Депутат Сумского горсовета, коллега Ирины Губской по фракции «За Украину!» Андрей Крамченков: «Я так подумал, что словосочетание «водно-болотные угодья» прекрасно характеризует содержание головы того, кто это написал».

Он же: «Думаю, празднование дня болота очень поможет нашим детям вступать в лучшие университеты страны и мира, а также конкурировать на рынке труда».

Сергей Качанов: «Сфоткайте им речку Сумка и отправьте на мейл. Делов то. Детей туда сводите. Там и вода и болото. 2 в 1. Джекпот просто.

Шаг 2. Там всей экскурсионной ватагой делаете селфи (на фоне воды или болота, сами выберете, там всего хватает) и отправляет им на мейл».

Лидия Гордеенко: «Я, наивно верила, что реформа общего среднего образования начинается с управлений и всех его звеньев. Сочувствую».

Олег Соколов: «Страшную вєсть я приніс в твій дом, Надєжда...

Всесвітній день водно-болотних угідь переноситься з 17.02.20 на 19.02.20!!!!

Боже...

Шо ця я щойно прочитав ? JJJJ

Ще й фото з заходів треба надіслати у ІМЦ JJJ

Це там лєшиє, мавки , вій ??)))))

Я не можу сам іржати JJJ

Дякую Ирина Губская !!))))

#ну_за_болото !!!»