Сумчане смеются над праздниками сумских чиновников

В ней говорится, что руководителям учреждений образования нужно до 20 февраля отчитаться о проведении в их учреждениях мероприятий к Всемирному дню водно-болотных угодий с соответствующими фото.
«Получили сегодня такую телефонограмму. Вот не знаю теперь, плакать, смеяться, бежать за фотоаппаратом?)», - прокомменатировала Ирина Губская.
Сумчане активно комментируют ее пост.
Елена Бурлака: «Ну что, остается организовать костюмированное шоу, а лучше конкурс мемов: начальник того управления - Кикимора Болотная, зам его - Русалка, кто там еще есть - Леший и т.д.».
Депутат Сумского горсовета, коллега Ирины Губской по фракции «За Украину!» Андрей Крамченков: «Я так подумал, что словосочетание «водно-болотные угодья» прекрасно характеризует содержание головы того, кто это написал».
Он же: «Думаю, празднование дня болота очень поможет нашим детям вступать в лучшие университеты страны и мира, а также конкурировать на рынке труда».
Сергей Качанов: «Сфоткайте им речку Сумка и отправьте на мейл. Делов то. Детей туда сводите. Там и вода и болото. 2 в 1. Джекпот просто.
Шаг 2. Там всей экскурсионной ватагой делаете селфи (на фоне воды или болота, сами выберете, там всего хватает) и отправляет им на мейл».
Лидия Гордеенко: «Я, наивно верила, что реформа общего среднего образования начинается с управлений и всех его звеньев. Сочувствую».
Олег Соколов: «Страшную вєсть я приніс в твій дом, Надєжда...
Всесвітній день водно-болотних угідь переноситься з 17.02.20 на 19.02.20!!!!
Боже...
Шо ця я щойно прочитав ? JJJJ
Ще й фото з заходів треба надіслати у ІМЦ JJJ
Це там лєшиє, мавки , вій ??)))))
Я не можу сам іржати JJJ
Дякую Ирина Губская !!))))
#ну_за_болото !!!»
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