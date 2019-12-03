В сумском суде начали слушать дело о похищении флага с могилы Героя Украины В Заречном райсуде начали рассмотрение дела о похищении флага с могилы Героя Украины Алексея Братушки.

В содеянном обвиняют двух мужчин. На заседание суда пришли двое обвиняемых с защитником и прокурор. Обоим мужчинам инкриминируют «Надругательство над могилами», говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Обвиняются в незаконном завладении предметом, который находился на могиле, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 397 УК», - рассказала прокурор Галина Рекуненко.

Подсудимые свою вину признают полностью, с квалификацией соглашаются. Их адвокат Владимир Конорев, - нет: «По моему убеждению, квалификация ложная со стороны обвинения. Это не вопрос, которые должны решать мои подзащитные. Один лаборант, другой - кондитер. И этот вопрос профессиональный. Это должно выдвигать обоснованно и осведомлено и не заведомо ошибочно сторона обвинения, и должен с этим разбираться суд».

«Ваши клиенты на мой вопрос дали ответ, что они согласны и с квалификацией, согласны со всеми обстоятельствами, вину признают полностью. Признание полной вины - это значит, что все, что указано в обвинительном акте, ими признается и не оспаривается. Вы изложили противоположную позицию, отметив о том, что не согласны с квалификацией действий. Так вот, я и стараюсь выяснить, какую позицию принимать суду: защитника или обвиняемых. Признание вины обвиняемых носит формальный характер, и оно отсутствует в настоящее время в деле. То есть вина полностью стороной защиты не признается», - сказал судья Алексей Сибилев.

Из-за разных позиций обвиняемых и их защитника, судья определил полный порядок исследования доказательств. Сначала изучать письменные и вещественные доказательства стороны обвинения, затем доказательства стороны защиты, дальше допрашивать обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Следующее заседание запланировано на 23 марта.

Напомним: флаг похитили 7 декабря 2019 года. Камеры видеонаблюдения на Аллее Героев зафиксировали в этот момент двое мужчин. По их объяснениям, сделали это они, находясь в нетрезвом состоянии. С января обвиняемые заключили с отцом погибшего Героя Украины Алексея Братушки, Сергеем Братушкой, мировое соглашение, тогда последний, который является потерпевшим по делу, сказал: «Моральные уроды - это, я считаю, как раз этот случай. Но учитывая семейные обстоятельства, особенно старшего злоумышленника, мы с женой решили заключить сделку. Пришли, рассказали мне о них. Там злого умысла не было, водка ударила в голову».

17 февраля в суде его не было, на подготовительном заседании он подал ходатайство о слушании дела без его участия.