У Сумах пожежники перевіряють виші

Наразі тривають перевірки вищих навчальних закладів м. Суми, під час яких інспекторським складом відділу особлива увага приділяється евакуаційним шляхам і виходам, наявності та технічному стану систем протипожежного захисту, електричних мереж, утримання горищ, цокольних і підвальних приміщень, внутрішнього та зовнішнього водопостачання.
Рятувальники вкотре нагадали працівникам закладу про основні вимоги правил пожежної безпеки, правила користування первинними засобами пожежогасіння та алгоритм дій в екстрених ситуаціях, а студентам додатково доведені і правила поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.