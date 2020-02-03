У Сумах пожежники перевіряють виші Інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України у Сумській області, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 11.12.2019 року № 44205/1/1-19, продовжує проводити перевірки з метою здійснення контролю за виконання вимог Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Наразі тривають перевірки вищих навчальних закладів м. Суми, під час яких інспекторським складом відділу особлива увага приділяється евакуаційним шляхам і виходам, наявності та технічному стану систем протипожежного захисту, електричних мереж, утримання горищ, цокольних і підвальних приміщень, внутрішнього та зовнішнього водопостачання.

Рятувальники вкотре нагадали працівникам закладу про основні вимоги правил пожежної безпеки, правила користування первинними засобами пожежогасіння та алгоритм дій в екстрених ситуаціях, а студентам додатково доведені і правила поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.