В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

Соревнования состоятся в г. Тростянец, спортивный зал «Локомотив» (ул. Благовещенская, 13).
Начало соревнований 29 февраля в 10.00.
Тел. для справок 0504076632.
У п'ятницю, 21 лютого, у галереї «BureauArt» відкриється виставка «Manu intrepida»....
Книгарня «Є» запрошує на лекцію Алли Ярової «Українська на щодень: які помилки ми допускаємо та як їх виправити», що відбудеться...
У середу, 19 лютого, у міській галереї відбудеться офіційне відкриття виставки живопису «Літо! Я хочу бачити тебе на полотні!» художниці...
Тростянецкий гиревик Андрей Горовой - победитель Всеукраинских соревнований «Гвардейский рывок»....
Екстравагантна, цікава, вибухова, глибока, жіночна, сильна, пікантна, яскрава....