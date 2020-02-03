На Сумщине полиция задержала подозреваемого в мошенничестве (видео) Правоохранители задержали жителя Ямпольского района в тот момент, когда он на такси возвращался домой после неудачной попытки забрать деньги у пенсионеров за «откуп» сына от уголовной ответственности за совершенное ДТП.

Жертвой телефонных мошенников чуть не стала местная жительница. Когда ей позвонили, она будто бы услышала в трубке голос своего сына. Мужчина взволнованно сообщил, что в ДТП сбил человека и... связь оборвалась. Через несколько минут ей позвонили снова - на этот раз с ней общался уже якобы сотрудник полиции и сообщил, что ее сыну грозит заключение на немалый срок. И предложил за восемь тысяч долларов США «решить вопрос» без доведения дела до суда. Женщина ответила, что такой суммы нет, все сбережения семьи составляют лишь несколько тысяч гривен, но она попытается собрать деньги по родственникам. На что собеседник ответил: дело не терпит отлагательства, поэтому к ней сейчас подойдет работник полиции, и она должна отдать ему ту сумму, что есть дома.

Разговор женщины услышал ее муж. Он быстро сориентировался в ситуации. Пошел к соседке и через нее известил участкового. А когда вернулся домой - застал на пороге незнакомца, который должен был забрать деньги. Не колеблясь, пожилой мужчина вытолкнул «визитера» за порог, а когда прибыли настоящие полицейские, подробно описал внешность незнакомца и машину, на которой тот приезжал.

Правоохранители разослали ориентировки по всем дежурным нарядам, и похожую машину остановили на въезде в райцентр. Это оказалось такси. Кроме водителя, в салоне находился и пассажир - ранее неоднократно судимый мужчина. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», в рамках которого проверяют мужчину на причастность к совершению на территории области аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.