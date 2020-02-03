В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

О возгорании сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены и потолок дома на площади до 25 кв. м, кровля на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома и на гараж, расположенный рядом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 9:49 возгорание локализовали, а в 10:17 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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