В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 17 февраля в 9:30 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Панфилова в г. Сумы.

О возгорании сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены и потолок дома на площади до 25 кв. м, кровля на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные дома и на гараж, расположенный рядом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 9:49 возгорание локализовали, а в 10:17 - потратив на тушение около 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.