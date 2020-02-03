В Сумах Девятка осталась без воды

В связи с проведением работ по устранению порыва водопроводной сети по ул. Интернационалистов, 12 сегодня, 18 февраля, в 10:40 временно прекращена подача воды по следующим адресам:
- №№ 10, 12, 14, 20, 22 по ул. Интернационалистов;
- №№ 23, 25, 27, 29, 31 по ул. И.Сирко;
- № 20/1 по ул. М.Лушпы.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
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