Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06319

Сумские музыканты отличились на Международном фестивале искусств

Талантливые баянисты ДМШ №1 приняли участие в XI Международном интерактивном фестивале-конкурсе «Moment of Glory», который состоялся в Киеве.

В результате борьбы между юных конкурсантов Дипломом лауреата I степени был награжден Владислав Евтухов.

Дипломы лауреатов II степени получили Егор Шлегель и Валерия Шелехова.

Досуг Музыка

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Юная сумчанка дистанционно покорила Париж
12.02.2020 11:44

Юная сумчанка дистанционно покорила Париж

Ученица музыкальной школы № 3 Анна Головань успешно выступила в дистанционном Международном конкурсе «Rendez-vous a Paris»....

Юные сумчане отличились на международном фестивале
04.02.2020 16:16

Юные сумчане отличились на международном фестивале

В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы....

Сумчанка выиграла музыкальный конкурс в Днепре
10.12.2019 16:40

Сумчанка выиграла музыкальный конкурс в Днепре

Сумская студентка взяла диплом лауреата первой степени на фестивале в Днепре....

Сумской музыкант завоевал гран-при
03.12.2019 17:05

Сумской музыкант завоевал гран-при

Студент высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас поражают своим достижениями....

Сумские музыканты победили в столице
22.11.2019 11:50

Сумские музыканты победили в столице

В Киеве состоялась ХVI Всеукраинская открытая музыкальная олимпиада «Голос страны»....

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Сумские музыканты отличились на Международном фестивале искусств
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Газовые новшества февраля
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Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
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Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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