Сумские музыканты отличились на Международном фестивале искусств

В результате борьбы между юных конкурсантов Дипломом лауреата I степени был награжден Владислав Евтухов.
Дипломы лауреатов II степени получили Егор Шлегель и Валерия Шелехова.
Ученица музыкальной школы № 3 Анна Головань успешно выступила в дистанционном Международном конкурсе «Rendez-vous a Paris»....
В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы....
Сумская студентка взяла диплом лауреата первой степени на фестивале в Днепре....
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