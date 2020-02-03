На Сумщине директора лесхоза судят за портреты Януковича Об этом говорится в постановлении Глуховского горрайонного суда.

В производстве суда находится уголовное дело, согласно материалам которого, должностное лицо подозревается в нанесении ущерба государственному предприятию.

В частности, следствие считает, что подозреваемый в конце апреля 2011 года, действуя умышленно, противоправно, приобрел лишние 27 портретов президента (размером 24х18 см.) на общую сумму 3375 грн, а также приобрел по завышенной на 13 526,92 грн цене сувенир «Герб малый» в количестве 19 шт. (по цене 780,83 грн вместо 500 грн за единицу), сувенир «Герб леса» в количестве 19 шт. (по цене 780,83 грн вместо 500 грн за единицу), фото президента (размером 24х18 см) в количестве 19 шт. (по цене 125 грн вместо 57 грн за единицу), фото президента (размером 50х37 см) в количестве 14 шт. (по цене 291,67 грн вместо 180 грн за единицу). В результате допущено растрату средств ГП «Свесское лесное хозяйство» в пользу ООО «О.П.С.» на общую сумму 16 901,22 грн.

Напомним, в 2011 году президентом Украины был Виктор Янукович, пишет Ямпіль.інфо.