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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19327

На Сумщине директора лесхоза судят за портреты Януковича

Об этом говорится в постановлении Глуховского горрайонного суда.

В производстве суда находится уголовное дело, согласно материалам которого, должностное лицо подозревается в нанесении ущерба государственному предприятию.

В частности, следствие считает, что подозреваемый в конце апреля 2011 года, действуя умышленно, противоправно, приобрел лишние 27 портретов президента (размером 24х18 см.) на общую сумму 3375 грн, а также приобрел по завышенной на 13 526,92 грн цене сувенир «Герб малый» в количестве 19 шт. (по цене 780,83 грн вместо 500 грн за единицу), сувенир «Герб леса» в количестве 19 шт. (по цене 780,83 грн вместо 500 грн за единицу), фото президента (размером 24х18 см) в количестве 19 шт. (по цене 125 грн вместо 57 грн за единицу), фото президента (размером 50х37 см) в количестве 14 шт. (по цене 291,67 грн вместо 180 грн за единицу). В результате допущено растрату средств ГП «Свесское лесное хозяйство» в пользу ООО «О.П.С.» на общую сумму 16 901,22 грн.

Напомним, в 2011 году президентом Украины был Виктор Янукович, пишет Ямпіль.інфо.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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