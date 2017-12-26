Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31146

В Сумах 65-й автобус продолжает не выходить на маршрут

Руководство КП "Электроавтотранс" и на этой неделе продолжает саботировать работу 65-го автобусного маршрута при попустительстве городской власти.

Об этом сообщил эксперт по общественному транспорту Владимир Ведмедев

 "С начала прошлой недели с 10-го по 16-е февраля активистами было осуществлено 19-ть выездов на маршрут следования в соответствии с действующим расписанием. При этом до пятницы включительно автобус во время этих контрольных наблюдений зафиксирован не был. Ситуация изменилась в субботу, когда 65-й автобус находился на маршруте все время, в воскресенье она ухудшилась, потому что автобус находился на маршруте только в первой половине дня, а вечером его опять не было

 Однако, с началом новой рабочей недели, 17 февраля и сегодня 18-го февраля автобус снова отсутствует на маршруте. Такая ситуация, когда автобус на 65-й маршрут выходил только в выходные уже случалась в прошлом году и является следствием саботажа со стороны руководства КП "Электроавтотранс"

 Напомню, что общественный транспорт работает в соответствии с коммунальным заказом, а контролировать его наличие на линии прямая обязанность отдела транспорта и профильного заместителя городского головы

 Поскольку КП "Электроавтотранс" избегает ответов по сути на запросы относительно того когда и по какой причине его коммунальная техника отсутствует на маршрутах, то кроме очевидных проблем, которые создаются пассажирам, может случиться такая ситуация, когда фактически какой-то маршрут не ходит, но фиксируется как работавший. Это может наносить прямой ущерб громаде, в виде списаний средств на ремонт техники, амортизацию, начисления персоналу и приводить к кражам горючего. Поэтому я призываю также и правоохранительные органы в пределах своей компетенции изучить ситуацию с невыходом коммунальной техники на маршруты на предмет возможных злоупотреблений со стороны руководства коммунального предприятия

 По ситуации возникшей с 65-м маршрутом транспортной общественностью города неоднократно в разное время на протяжении 2019 года направлялись запросы и обращения городскому голове, отделу транспорта и КП "Электроавтотранс"

 Так, в декабре 2019 года, мной был направлен очередной запрос на получение информации на каких же документальных основаниях на протяжении ноября-декабря рейсы 65-го автобуса не производились вообще, либо производились частично. Требовалось предоставить конкретную информацию по всем невыполненным рейсам и причине невыполнения каждого из них. Однако, сначала директор КП "Электроавтотранс" Однорог вообще проигнорировал этот запрос, а затем, после обжалования его действий, ограничился формальной отпиской, где сказано, что рейсы не выполнялись "по техническим причинам", а жалоб от пассажиров не поступало. При этом никакой конкретной информации относительно причин невыполнения рейсов по каждому из них предоставлено не было, равно как и не было предоставлено информации какие же конкретно рейсы не были выполнены. Никаких нарушений в таких многочисленных бессмысленных ответах от КП "Электроавтотранс" городские чиновники из отдела транспорта не усматривают и фактически покрывают директора КП "Электроавтотранс", предоставляя ему карт-бланш на дальнейшую самодеятельность, ну, а сумчане продолжают не получать транспортные услуги, а заодно им наглядно раз за разом демонстрируется, что все их усилия по наведению порядка и контролю за чиновниками тщетны

 65-й маршрут далеко не единственный проблемный автобусный маршрут КП "Электроавтотранс", также  часто не выполняются рейсы и по 63-му маршруту "Басы-Анновка"

 Последнее время мы слышим заявления чиновников о том, что в результате нового конкурса коммунальный перевозчик мог бы зайти на некоторые автобусные маршруты ранее обслуживавшиеся частными перевозчиками. С большой долей иронии отношусь к подобного рода утверждениям

Сегодняшняя реальность такова, что нынешний уровень руководства КП "Электроавтотранс" не позволяет обеспечить нормальную работу уже существующих маршрутов, а не то, что заходить на новые. Утверждения, что всему виной недофинансирование, кадровые проблемы или нехватка подвижного состава справедливы лишь отчасти, первичная же причина сложившейся ситуации кроется в стиле управления не имеющем ничего общего с современными подходами и состоящем из самодурства и неофеодализма. При таком стиле управления любые маршруты стремительно появляются и также стремительно исчезают из ниоткуда в никуда исключительно по мановению начальственной руки", - рассказал он

Общество 65 маршрут

По тематике

Сумчане снова просят продлить маршрут 65-го автобуса до Химгородка
31.01.2019 16:30

Сумчане снова просят продлить маршрут 65-го автобуса до Химгородка

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Продолжение маршрута автобуса 65 по ул. Линейной до Химгородка»....

В Сумах появились «паровозики» из троллейбусов и больших автобусов
29.12.2017 16:22

В Сумах появились «паровозики» из троллейбусов и больших автобусов

В Сумах после запуска коммунального автобусного маршрута №65 «12-й микрорайон — Автовокзал» начали появляться «паровозики» из троллейбусов маршрута №5 «12-й...

26.12.2017 11:06

Маршрут №65 в Сумах в первый день своей работы изменил схему движения

Сегодня, 26 декабря, в Сумах начал свою работу коммунальный автобусный маршрут №65 «Героев Крут — Автовокзал», однако с измененной схемой...

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Задержанному участнику смертельной драки в Шостке сообщено о подозрении в умышленном убийстве
Сегодня 12:40
В Сумах 65-й автобус продолжает не выходить на маршрут
Сегодня 12:31
На Сумщине директора лесхоза судят за портреты Януковича
Сегодня 12:19
Сумские бойцы отличились в столице
Сегодня 11:34
На Сумщині розпочалися заходи до Дня Героїв Небесної Сотні
Сегодня 11:26
В Сумах Девятка осталась без воды
Сегодня 11:13
Ахтырская ЦРБ получила новое современное оборудование для отделения гемодиализа
Сегодня 11:00
Мэр Сум срочно созывает земельную сессию горсовета
Сегодня 10:24
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 10:15
В Сумах яма на Интернационалистов скоро отпразднует 25-летие
Сегодня 10:09
На Сумщине полиция задержала подозреваемого в мошенничестве (видео)
Сегодня 09:55
view counter

Статьи

Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.