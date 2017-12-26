В Сумах 65-й автобус продолжает не выходить на маршрут Руководство КП "Электроавтотранс" и на этой неделе продолжает саботировать работу 65-го автобусного маршрута при попустительстве городской власти.

Об этом сообщил эксперт по общественному транспорту Владимир Ведмедев

"С начала прошлой недели с 10-го по 16-е февраля активистами было осуществлено 19-ть выездов на маршрут следования в соответствии с действующим расписанием. При этом до пятницы включительно автобус во время этих контрольных наблюдений зафиксирован не был. Ситуация изменилась в субботу, когда 65-й автобус находился на маршруте все время, в воскресенье она ухудшилась, потому что автобус находился на маршруте только в первой половине дня, а вечером его опять не было

Однако, с началом новой рабочей недели, 17 февраля и сегодня 18-го февраля автобус снова отсутствует на маршруте. Такая ситуация, когда автобус на 65-й маршрут выходил только в выходные уже случалась в прошлом году и является следствием саботажа со стороны руководства КП "Электроавтотранс"

Напомню, что общественный транспорт работает в соответствии с коммунальным заказом, а контролировать его наличие на линии прямая обязанность отдела транспорта и профильного заместителя городского головы

Поскольку КП "Электроавтотранс" избегает ответов по сути на запросы относительно того когда и по какой причине его коммунальная техника отсутствует на маршрутах, то кроме очевидных проблем, которые создаются пассажирам, может случиться такая ситуация, когда фактически какой-то маршрут не ходит, но фиксируется как работавший. Это может наносить прямой ущерб громаде, в виде списаний средств на ремонт техники, амортизацию, начисления персоналу и приводить к кражам горючего. Поэтому я призываю также и правоохранительные органы в пределах своей компетенции изучить ситуацию с невыходом коммунальной техники на маршруты на предмет возможных злоупотреблений со стороны руководства коммунального предприятия

По ситуации возникшей с 65-м маршрутом транспортной общественностью города неоднократно в разное время на протяжении 2019 года направлялись запросы и обращения городскому голове, отделу транспорта и КП "Электроавтотранс"

Так, в декабре 2019 года, мной был направлен очередной запрос на получение информации на каких же документальных основаниях на протяжении ноября-декабря рейсы 65-го автобуса не производились вообще, либо производились частично. Требовалось предоставить конкретную информацию по всем невыполненным рейсам и причине невыполнения каждого из них. Однако, сначала директор КП "Электроавтотранс" Однорог вообще проигнорировал этот запрос, а затем, после обжалования его действий, ограничился формальной отпиской, где сказано, что рейсы не выполнялись "по техническим причинам", а жалоб от пассажиров не поступало. При этом никакой конкретной информации относительно причин невыполнения рейсов по каждому из них предоставлено не было, равно как и не было предоставлено информации какие же конкретно рейсы не были выполнены. Никаких нарушений в таких многочисленных бессмысленных ответах от КП "Электроавтотранс" городские чиновники из отдела транспорта не усматривают и фактически покрывают директора КП "Электроавтотранс", предоставляя ему карт-бланш на дальнейшую самодеятельность, ну, а сумчане продолжают не получать транспортные услуги, а заодно им наглядно раз за разом демонстрируется, что все их усилия по наведению порядка и контролю за чиновниками тщетны

65-й маршрут далеко не единственный проблемный автобусный маршрут КП "Электроавтотранс", также часто не выполняются рейсы и по 63-му маршруту "Басы-Анновка"

Последнее время мы слышим заявления чиновников о том, что в результате нового конкурса коммунальный перевозчик мог бы зайти на некоторые автобусные маршруты ранее обслуживавшиеся частными перевозчиками. С большой долей иронии отношусь к подобного рода утверждениям

Сегодняшняя реальность такова, что нынешний уровень руководства КП "Электроавтотранс" не позволяет обеспечить нормальную работу уже существующих маршрутов, а не то, что заходить на новые. Утверждения, что всему виной недофинансирование, кадровые проблемы или нехватка подвижного состава справедливы лишь отчасти, первичная же причина сложившейся ситуации кроется в стиле управления не имеющем ничего общего с современными подходами и состоящем из самодурства и неофеодализма. При таком стиле управления любые маршруты стремительно появляются и также стремительно исчезают из ниоткуда в никуда исключительно по мановению начальственной руки", - рассказал он