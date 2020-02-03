Задержанному участнику смертельной драки в Шостке сообщено о подозрении в умышленном убийстве Шосткинской местной прокуратурой 25-летнему задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве 27-летнего гражданина Грузии.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) Украины. В то же время следствие продолжается, проверяется причастность подозреваемого к нанесению ножевого ранения другому потерпевшему. Кроме того, устанавливается местонахождение 31-летнего мужчины, который также принимал участие в драке, чтобы дать правовую оценку его действиям.

Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Установлено, что между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож. Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры области.