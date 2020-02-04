В Токарях прошел чемпионат Сумщины по биатлону

В соревнованиях приняли участие почти 80 спортсменов восьми возрастных категорий: от 1998 до 2006 года. Соревновались биатлонисты в спринте и масс-старте, пишет biathlon.sumy.ua.
Предлагаем вам ознакомиться со всеми победителями чемпионата.
Спринт
Юниоры (2000 г.р. и старше)
1. Бойко Андрей (ОЛИСП «Барса»)
2. Беленский Денис (РЦ ЗВС)
3. Нечитайло Владислав ( «Динамо»)
Девушки (2000 г.р. и старше)
1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2. Климова Ангелина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
3. Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
Юноши (2001-2002 г.р.)
1. Штань Даниил (РЦ ЗВС)
2. Потапенко Богдан (РЦ ЗВС)
3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)
Девушки (2001-2002 г.р.)
1. Нештенко Яна (РЦ ЗВС)
2. Чмут Анастасия («Динамо»)
3. Варакута Екатерина (РЦ ЗВС)
Юноши средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)
1. Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)
2. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)
3. Молокоед Даниил (ШВСМ, «Колос»)
Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)
1. Кравченко Ксения (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2. Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)
3. Дедушева Анна (ШВСМ, «Динамо»)
Юноши младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)
1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов)
3. Биланенко Александр (РЦ ЗВС)
Девушки младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)
1. Тихонова София (РЦ ЗВС)
2. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса»)
3. Громак Диана (РЦ ЗВС)
Масс-старт
Юниоры (2000 г.р. и старше)
1. Бойко Андрей (ОЛИСП «Барса»)
2. Буров Богдан (ШВСМ)
3. Беленский Денис (РЦ ЗВС)
Девушки (2000 г.р. и старше)
1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2. Климова Ангелина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
3. Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)
Юноши (2001-2002 г.р.)
1. Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)
2. Штань Даниил (РЦ ЗВС)
3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского., Г. Ромны)
Девушки (2001-2002 г.р.)
1. Нештенко Яна (РЦ ЗВС)
2. Варакута Екатерина (РЦ ЗВС)
3. Чмут Анастасия ( «Динамо»)
Юноши средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)
1. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)
2. Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)
3. Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)
Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)
1. Свиридова Дарья (РЦ ЗВС, «Динамо»)
2. Дедушева Анна (ШВСМ, «Динамо»)
3. Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)
Юноши младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)
1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)
2. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов)
3. Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)
Девушки младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)
1. Громак Диана (РЦ ЗВС)
2. Тихонова София (РЦ ЗВС)
3. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса»)
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