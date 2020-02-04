Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39391

В Токарях прошел чемпионат Сумщины по биатлону

15-16 февраля на лыжной базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юниоров, юниорок, юношей и девушек на призы серебряного призера Олимпийских игр в Нагано Елены Петровой.

В соревнованиях приняли участие почти 80 спортсменов восьми возрастных категорий: от 1998 до 2006 года. Соревновались биатлонисты в спринте и масс-старте, пишет biathlon.sumy.ua.

Предлагаем вам ознакомиться со всеми победителями чемпионата.

Спринт

Юниоры (2000 г.р. и старше)

1. Бойко Андрей (ОЛИСП «Барса»)

2. Беленский Денис (РЦ ЗВС)

3. Нечитайло Владислав ( «Динамо»)

Девушки (2000 г.р. и старше)

1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Климова Ангелина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Юноши (2001-2002 г.р.)

1. Штань Даниил (РЦ ЗВС)

2. Потапенко Богдан (РЦ ЗВС)

3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

Девушки (2001-2002 г.р.)

1. Нештенко Яна (РЦ ЗВС)

2. Чмут Анастасия («Динамо»)

3. Варакута Екатерина (РЦ ЗВС)

Юноши средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)

2. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)

3. Молокоед Даниил (ШВСМ, «Колос»)

Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Кравченко Ксения (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)

3. Дедушева Анна (ШВСМ, «Динамо»)

Юноши младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Биланенко Александр (РЦ ЗВС)

Девушки младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Тихонова София (РЦ ЗВС)

2. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса»)

3. Громак Диана (РЦ ЗВС)

Масс-старт

Юниоры (2000 г.р. и старше)

1. Бойко Андрей (ОЛИСП «Барса»)

2. Буров Богдан (ШВСМ)

3. Беленский Денис (РЦ ЗВС)

Девушки (2000 г.р. и старше)

1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Климова Ангелина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Юноши (2001-2002 г.р.)

1. Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)

2. Штань Даниил (РЦ ЗВС)

3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского., Г. Ромны)

Девушки (2001-2002 г.р.)

1. Нештенко Яна (РЦ ЗВС)

2. Варакута Екатерина (РЦ ЗВС)

3. Чмут Анастасия ( «Динамо»)

Юноши средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)

2. Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)

3. Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)

Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Свиридова Дарья (РЦ ЗВС, «Динамо»)

2. Дедушева Анна (ШВСМ, «Динамо»)

3. Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)

Юноши младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)

Девушки младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Громак Диана (РЦ ЗВС)

2. Тихонова София (РЦ ЗВС)

3. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса»)

Спорт Биатлон

По тематике

Сумчанка снова с «бронзой» кубка IBU
15.02.2020 19:42

Сумчанка снова с «бронзой» кубка IBU

В рамках седьмого этапа Кубка IBU в итальянском Мартелл-валь-Мартелло состоялась женская спринтерская гонка....

Как выступили сумчанки в спринте на чемпионате мира?
14.02.2020 17:21

Как выступили сумчанки в спринте на чемпионате мира?

Сегодня, 14 февраля, в итальянской Антерсельве прошла женская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону....

Сумской биатлонист в ТОП-10 на кубке IBU
13.02.2020 19:52

Сумской биатлонист в ТОП-10 на кубке IBU

В итальянском Мартелл-валь-Мартелло в рамках Кубка IBU прошли суперспринты....

Сумские биатлонистки в ТОП-5 на чемпионате мира
13.02.2020 17:24

Сумские биатлонистки в ТОП-5 на чемпионате мира

Сегодня, 13 февраля, стартовал чемпионат мира по биатлону....

Сумчанин стал соавтором книги об украинском и мировом биатлоне
13.02.2020 11:45

Сумчанин стал соавтором книги об украинском и мировом биатлоне

Вышла в свет книга «Кубок мира по биатлону от Рупольдинга-1978 до Холменколлена-2019»....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
На Сумщине проверяют производителей и реализаторов алкоголя
Сегодня 16:39
В Сумах подозреваемого в убийстве инвалида взяли под стражу
Сегодня 16:23
На Сумщине спасатели эвакуировали две школы
Сегодня 15:54
В полиции рассказали, как ловили подозреваемого в убийстве (видео)
Сегодня 14:44
Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ
Сегодня 14:36
На Сумщине утонул рыбак (фото)
Сегодня 13:57
В Токарях прошел чемпионат Сумщины по биатлону
Сегодня 13:39
Сумские музыканты отличились на Международном фестивале искусств
Сегодня 13:06
Задержанному участнику смертельной драки в Шостке сообщено о подозрении в умышленном убийстве
Сегодня 12:40
В Сумах 65-й автобус продолжает не выходить на маршрут
Сегодня 12:31
На Сумщине директора лесхоза судят за портреты Януковича
Сегодня 12:19
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
Сегодня 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.