В Токарях прошел чемпионат Сумщины по биатлону 15-16 февраля на лыжной базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юниоров, юниорок, юношей и девушек на призы серебряного призера Олимпийских игр в Нагано Елены Петровой.

В соревнованиях приняли участие почти 80 спортсменов восьми возрастных категорий: от 1998 до 2006 года. Соревновались биатлонисты в спринте и масс-старте, пишет biathlon.sumy.ua.

Предлагаем вам ознакомиться со всеми победителями чемпионата.

Спринт

Юниоры (2000 г.р. и старше)

1. Бойко Андрей (ОЛИСП «Барса»)

2. Беленский Денис (РЦ ЗВС)

3. Нечитайло Владислав ( «Динамо»)

Девушки (2000 г.р. и старше)

1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Климова Ангелина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Юноши (2001-2002 г.р.)

1. Штань Даниил (РЦ ЗВС)

2. Потапенко Богдан (РЦ ЗВС)

3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского, г. Ромны)

Девушки (2001-2002 г.р.)

1. Нештенко Яна (РЦ ЗВС)

2. Чмут Анастасия («Динамо»)

3. Варакута Екатерина (РЦ ЗВС)

Юноши средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)

2. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)

3. Молокоед Даниил (ШВСМ, «Колос»)

Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Кравченко Ксения (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)

3. Дедушева Анна (ШВСМ, «Динамо»)

Юноши младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Биланенко Александр (РЦ ЗВС)

Девушки младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Тихонова София (РЦ ЗВС)

2. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса»)

3. Громак Диана (РЦ ЗВС)

Масс-старт

Юниоры (2000 г.р. и старше)

1. Бойко Андрей (ОЛИСП «Барса»)

2. Буров Богдан (ШВСМ)

3. Беленский Денис (РЦ ЗВС)

Девушки (2000 г.р. и старше)

1. Еременко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Климова Ангелина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Мирошниченко Алина (РЦ ЗВС, г. Глухов)

Юноши (2001-2002 г.р.)

1. Нечипоренко Сергей (РЦ ЗВС, «Динамо»)

2. Штань Даниил (РЦ ЗВС)

3. Олейник Евгений (ДЮСШ им. П. Калнышевского., Г. Ромны)

Девушки (2001-2002 г.р.)

1. Нештенко Яна (РЦ ЗВС)

2. Варакута Екатерина (РЦ ЗВС)

3. Чмут Анастасия ( «Динамо»)

Юноши средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)

2. Редька Денис (ОЛИСП «Барса»)

3. Борковский Богдан (ОЛИСП «Барса»)

Девушки средней возрастной группы (2003-2004 г.р.)

1. Свиридова Дарья (РЦ ЗВС, «Динамо»)

2. Дедушева Анна (ШВСМ, «Динамо»)

3. Ясногор Руслана (ОЛИСП «Барса»)

Юноши младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС, г. Глухов)

2. Мороз Андрей (РЦ ЗВС, г. Глухов)

3. Ершов Святослав (ОЛИСП «Барса»)

Девушки младшей возрастной группы (2005-2006 г.р.)

1. Громак Диана (РЦ ЗВС)

2. Тихонова София (РЦ ЗВС)

3. Мигович Екатерина (ОЛИСП «Барса»)