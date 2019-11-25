На Сумщине утонул рыбак (фото)

На место происшествия выехала группа подводного разминирования. Как оказалось, рыбак ловил рыбу и провалился под лед.
Спасатели с помощью спасательного снаряжения достали тело мужчины из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.
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