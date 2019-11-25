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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57835

На Сумщине утонул рыбак (фото)

18 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области о том, что на ставке села Овлаши Роменского района обнаружена прорубь во льду, у которого лежат рыболовные принадлежности.

На место происшествия выехала группа подводного разминирования. Как оказалось, рыбак ловил рыбу и провалился под лед.

Спасатели с помощью спасательного снаряжения достали тело мужчины из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Общество Тонкий лед Утопленник

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