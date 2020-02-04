В полиции рассказали, как ловили подозреваемого в убийстве (видео) 25-летний житель Шостки во время драки в местном кафе нанес ножевые ранения двум посетителям заведения и убежал. В результате чего один из них умер, другой в тяжелом состоянии находится в больнице.

Напомним, что происшествие произошло в Шостке вчера. Между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт. Выяснять отношения на улицу вышло молодые люди. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож. Медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, который является гражданином Грузии. Его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция начала комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника, который стал причиной смерти человека. Им оказался 25-летний местный житель. Задержали его у приятеля дома, где они распивали спиртное. «Когда полицейские позвонили в дверь, разыскиваемый выскочил в окно квартиры на втором этаже и пытался убежать. Впрочем, попытка избежать наказания закончилась неудачно, его задержали правоохранители и доставили в отдел полиции. В содеянном он признался, - говорит Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ему уже объявили подозрение в совершении умышленного убийства и в ближайшее время планируется объявит подозрение в совершении покушения на убийство в отношении 24-летнего раненого».

Сам же задержанный раскаивается в содеянном. Говорит, что не ожидал такие последствия.

При проведении неотложных следственных действий правоохранители провели обыск на квартире, где прятался подозреваемый. Там обнаружили около 30 граммов сухого растительного вещества похожего на марихуану, которую передали на экспертизу.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В полиции возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство» и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Покушение на убийство». Наказанием за содеянное может стать до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.