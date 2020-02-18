На Сумщине спасатели эвакуировали две школы

Сегодня, 18 февраля, работники Белопольского районного сектора провели проверку соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности в общеобразовательных школах № 5 и № 2 г. Белополье.
Спасатели проверили состояние и условия содержания противопожарного водоснабжения, работоспособность имеющихся систем противопожарной защиты, а также ведение необходимой документации, в том числе проведения противопожарных инструктажей с учениками и педагогическим составом. Особое внимание сотрудники ГСЧС обратили на соответствие действующим нормам и правилам путей эвакуации из помещений, состояние электросети, молниезащиты, обеспеченности исправными первичными средствами пожаротушения, проведение огнезащиты деревянных элементов кровель и конструкций зданий.
Кроме этого, для закрепления знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях во время учебного процесса с учащимися и преподавателями было проведено учебную эвакуацию, во время которой педагогическому составу объяснили основные требования к этому важному процессу и указали на возможные недостатки.
По окончании дети и взрослые получили соответствующие информационные памятки для лучшего усвоения информации, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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